В Татарстане тысячи семей полностью освободят от платы за детские сады

В Татарстане со следующего года решили освободить семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, от родительской платы за детский сад. Об этом стало известно на вручении медалей «Ана даны — Материнская слава», сообщает пресс-служба президента РТ.

Сейчас такие семьи оплачивают 50% из общей стоимости. Всего изменения в оплате детсадов коснутся 7 202 детей.

Также с 1 января 2020 года семьям, где имеются пятеро и более детей, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие в 4,5 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи.

Кроме того будет введен электронный сертификат на 10 тыс рублей в год, который позволит купить на эти деньги лекарства для детей до трех лет, которые воспитываются в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Напомним, в Татарстане второй год подряд снижается рождаемость. По итогам января — ноября 2018 года в Татарстане родились 42 648 детей, что на 3,7 процента меньше, чем в январе — ноябре 2017 года. В новом году были приняты новые меры по повышению рождаемости, так, размер федеральной выплаты на первенца увеличился с 8490 до 8896 руб. При этом ожидается рост рождаемости на селе.