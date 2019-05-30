Стали известны сотни домов в Казани, где в июне отключат горячую воду

Стал известен список домов, где в июне в Казани отключат горячую воду, он был опубликован на официальном портале мэрии города.
Причина отключения — проведение ремонта тепловых сетей.
Стал известен список домов, где в июне в Казани отключат горячую воду, он был опубликован на официальном портале мэрии города.
Причина отключения — проведение ремонта тепловых сетей.
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