Появилось видео побега осужденного из зала суда в Казани

Появилось видео побега осужденного за мошенничество 48-летнего Ирека Зиганшина из зала Ново-Савиновского суда города. Его ищут уже третий день, сообщает "Бизнес Online".

Мужчин зачитали приговор за мошенничество - 10 месяцев колонии строгого режима, после чего он просто вышел из зала и покинул здание суда. Уточняется, что мужчина якобы "отпросился в туалет", из-за чего его спокойно отпустили. А полицейского конвоя рядом с осужденным не было, так как он находился под подпиской о невыезде.

Через несколько минут после ЧП на место приехали сотрудники службы безопасности республиканского управления судебных приставов, они проверили действия сотрудников и пришли к выводу: тех для сопровождения фигуранта дела никто не вызывал.

На записи из зала суда видно, как судья оглашает, что Зиганшин приговорен к 10 месяцам реального заключения в колонии строгого режима, после чего уходит. В зале остаются лишь помощница судьи и фигурант дела. Конвой действительно никто не вызывал. Через несколько секунд Зиганшин разворачивается и выходит через дверь.

Сейчас поиски осужденного продолжаются.