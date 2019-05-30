В Татарстане проходившей около дома девочке проломили голову упавшей бутылкой

В Набережных Челнах 9-летней школьнице проломило голову бутылкой, выкинутой из окна дома, информацию подтвердил источник портала.

30 мая около 16 часов девочка проходила около дома в ЖК "Крылатый", когда неизвестные выбросили на нее из окна стеклянную бутылку, которая попала ей в голову.

- В результате девочка получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована, - сообщили порталу.

С места происшествия забрали видеозапись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.