Штормовое предупреждение: в Казани ожидается грозная погода

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

- Во второй половине дня и вечером 1 июня на территории Республики Татарстан и в Казани ожидаются грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, локально до 25 м/с, - говорится в предупреждении.

Максимальная температура днем составит от +24 градусов до 29 градусов, в южных и юго-восточных районах до +34 градусов. В Казани днем ожидается от +27 градусов до 30 градусов. В Набережных Челнах температура воздуха также составит от +27 градусов до 30 градусов.