Казань сегодня: столб с Wi-Fi и смерть в фитнес-центре

ПРОХОДЯЩИЕ В КАЗАНИ АВИАГОНКИ БУДУТ ПОСЛЕДНИМИ ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ТУРНИРА

Казанский этап Red Bull Air Race 2019 года пройдет в последний раз, турнир, проходящий с 2003 года, будет закрыт.

Авиагонки будут закрыты, так как они не вызвали к себе «такого же интереса, как другие международные мероприятия». Этапы в Казани, Венгрии и Японии станут последними в истории соревнований.

Организаторы турнира поблагодарили всех пилотов, принимавших участие в Red Bull Air Race, команды, партнеров чемпионата и города, которые принимали гонки.

ПУТИН ПРИСВОИЛ АЭРОПОРТУ КАЗАНИ ИМЯ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ

Международному аэропорту "Казань" было присвоено имя поэта Габдуллы Тукая, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был был опубликован на портале правовой информации.

Другой татарстанский аэропорт - Бегишево - был назван в честь министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева.

В КАЗАНИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ СТОЛБЫ, РАЗДАЮЩИЕ WI-FI

В Казани президенту РТ Рустаму Минниханов показали столбы за 500 тысяч рублей, которые, в частности, могут раздавать Wi-Fi, выставка технологий прошла в "Корстоне". Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

- Это решение немецкой компании — "Умный столб". Он включает в себя функцию безопасности (например, можно вызвать полицию или службу безопасности). Здесь же видеокамера, освещение, Wi-Fi, — рассказали организаторы форума.

В КАЗАНИ В ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ ЖЕНЩИНА СКОНЧАЛАСЬ, ПОДНЯВ ШТАНГУ

Сегодня днем в Казани в фитнес-центре "Максимус" умерла 50-летняя посетительница, это случилось после занятий со штангой. Об этом сообщил телеканал "Татарстан 24".

Женщина занималась со штангой на 1 этаже фитнес-центра, она почувствовала себя плохо, у нее изо рта и носа потекла кровь, после чего она потеряла сознание. Женщине попытались помочь тренеры и другие посетители, но она скончалась до приезда врачей, которых ждали около получаса.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ: В КАЗАНИ НА УЛИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУДНИКОВ ГИБДД

В Казани накануне в ходе спецоперации Управления собственной безопасности МВД по РТ были задержаны сотрудники ГИБДД, фото и видео появились в соцсетях, подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился в Кировском районе, полицейским должны были передать 20 тысяч рублей, чтобы те не составили административный материал об отказе водителя проходить освидетельствование на состояние опьянения. Но сотрудников ГИБДД задержали.