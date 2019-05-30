В Татарстане тысячи сельских депутатов перестанут отчитываться о доходах

В Татарстана сельских депутатов освободят от заполнения деклараций о доходах, если они не совершили крупных сделок в течение года, предложенный республикой законопроект в первом чтении одобрила Госдума, пишет "Парламентская газета".

- Предлагается установить для них [депутатов сельских поселений] обязанность заполнять декларации ежегодно, только если годовые расходы в три раза превысили объем доходов за последние три года, — говорится в сообщении.

Ранее спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поддержал эту инициативу, заявив, что "декларировать мизерные доходы в селах, где живут 50 человек, и все хорошо друг друга знают, — это момент, тормозящий поиск добросовестных и способных депутатов сельских советов".

Как отмечает "Коммерсант", среди сельских депутатов в республике встречаются миллионеры, к примеру, в Спасском районе фермер и депутат Никольского сельского поселения Александр Планин по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 70,5 млн рублей. Депутат Столбищенского поселения в Лаишевском районе, член Общественной палаты Татарстана Рашид Сафин задекларировал 53,6 млн руб.