В Татарстане девушка затопила соседей и умерла

В Татарстане в городе Азнакаево 23-летняя девушка умерла от удара током после того, как затопила соседей. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Накануне ночью в квартире дома по улице Султангалиева прорвало шланг стиральной машины, вода затопила квартиру и соседей с нижнего этажа. Соседи начали стучать в дверь и в какой-то момент услышали крик.

- На утро сотрудники экстренных служб проникли в квартиру и обнаружили женщину мертвой. Предположительно вода затопила находившийся под напряжением удлинитель, лежавший на полу. В результате женщина, пытавшаяся убрать воду, получила удар током, - сообщили следователи.

По данному фату идет проверка.