Mash: у Бекмамбетова нашли тяжелое заболевание. Позже это опровергли

Telegram-канал Mash сообщил, что у режиссера Тимура Бекмамбетова диагностировали тяжелое заболевание, его представитель Тимур Асадов это опроверг. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По данным Telegram-канала, накануне он обратился за медицинской помощью в московскую больницу и прошел обследование. Отмечается, что ранее режиссеру удалили щитовидную железу.

- Информация о тяжелом заболевании - неправда, желтая пресса. Была у нас история, когда Тимур пробыл в больнице в Москве полдня - он прошел обследование и абсолютно здоров. Вообще никаких заболеваний нет. Я сейчас с ним поговорил и еще раз могу это подтвердить, - отметил представитель режиссера.

Ранее сообщалось, что помощник президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились, свадьба прошла в Центре семьи "Казан", на ней присутствовали лишь близкие друзья и родственники.