Предупреждение: в Татарстане ожидаются грозы и град

Cегодня и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

- После восьми часов вечера сегодня местами возможны грозы, ливни и ветер до 20 метров в секунду. На завтра в республике объявлено штормовое предупреждение из-за сильных ливней, града, шквалистого ветра, который локально может усилиться до 25 метров в секунду, – рассказали в МЧС.

Напомним, ранее в КФУ рассказали, как действовать при грозе. К примеру, необходимо избегать одиноко стоящих деревьев и высоких зданий.