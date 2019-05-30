Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Брат участницы шоу "Голос. Дети" Ильгиз Валеев подал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова, сообщает "Медиакорсеть".

По словам заявителя, он не согласен с результатами шоу, согласно которым победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Он уточнил, что знаком с правилами конкурса, так как ранее в нем участвовала его двоюродная сестра Рушана Валиева.

- Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение, - сообщил его адвокат Искандер Фахретдинов.

Они считают, что по данному факту может быть возбуждено уголовное дело по статье "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса".

Ранее Микелла Абрамова впервые дала интервью после скандала на шоу, девочка заявила, что хочет продолжить карьеру певицы и готова к трудностям сценической жизни и выпадам завистников. По словам Абрамовой, она хочет стать такой же артисткой, как и ее мама.

Напомним, ранее Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу "Голос. Дети", победителем которого по итогам зрительского голосования стала Микелла Абрамова. Позже выяснилось, что была накрутка голосов в пользу дочери Алсу. 24 мая состоялся повторный финал шоу, победителями которого стали все девять финалистов.