В Татарстане после тушения пустыря погиб пожарный

В Набережных Челнах во время тушения пожара погиб 44-летний командир отделения пожарно-спасательной части № 54 старший прапорщик внутренней службы Халим Хайруллин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании на пустыре на Автосборочном проспекте поступило накануне. Отмечается, что прибывшие на место спасатели работали в труднодоступном для проезда пожарной автотехники месте при помощи ранцевых установок пожаротушения весом 18 килограмм, находясь в боевой одежде и снаряжении.

В результате командир отделения пожарной службы получил тепловой удар и был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Мужчина скончался 30 мая в 20:40.

Причину смерти установит экспертиза.