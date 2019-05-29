Казань сегодня: провал на Витера и блокировка пляжа

В КАЗАНИ ОТРЕМОНТИРУЮТ ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГОРОДЕ

В Казани отремонтируют одно из самых старых каменных зданий - Дом Дряблова, тендер на 110 млн рублей разместило ГИСУ РТ.

Дата окончания подачи заявок для участия в госзакупках — 13 июня, ремонт должен закончиться до 31 декабря 2019 года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

В КАЗАНИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ОТКРЫТИЕ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПЛЯЖЕЙ

В Казани заблокировали открытие пляжа "Нижнее Заречье", причина - его "плачевное состояние". Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Сегодня пляж был проверен сотрудниками ведомства, несмотря на то что купальный сезон открывается только в субботу, там уже отдыхают казанцы. При этом мест для отдыха на пляже не очень много — все захламлено бумажной и стеклянной тарой.

Кроме того, в воде на пляже не было ограждений для детского купания. Также отсутствовали стенды с информацией для отдыхающих, где были бы обозначены правила купания.

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАННЫЙ СОТРУДНИК РОСГВАРДИИ УВОЛИЛСЯ ЗА 3 ДНЯ ДО ДЕЛА СО ВЗЯТКОЙ

В Казани был уволен начальник отделения по контролю за детективной и охранной деятельностью управления Росгвардии РТ Сергей Романов, которого заподозрили в получении взятки. Впрочем, это случилось еще до всей этой истории, сообщили ProKazan.ru в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что Сергей Романов еще до возбуждения уголовного дела, 24 мая, подал заявление об отставке в связи с выслугой лет, оно было удовлетворено.

В КАЗАНИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫЛИ ДОРОГУ С ГИГАНТСКИМ ПРОВАЛОМ

В Казани полностью перекрыли дорогу по улице Петра Витера, где сегодня утром образовался гигантский провал. Об этом сообщается на официальном портале мэрии.

Провал, как уточнили власти, образовался после прорыва сети водопровода Казанского авиационного завода.

- Участок огорожен. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные пути, в том числе через улицу Миля. По завершении работ дорожное полотно будет восстановлено, - сообщили в мэрии.

В КАЗАНИ ПЕРЕД МИРОВЫМ ЧЕМПИОНАТОМ WORLDSKILLS ПОЯВЯТСЯ СПЕЦПОЛОСЫ

В Казани перед всемирным Чемпионатом мира по рабочим профессиям WorldSkills на дорогах появятся специальные полосы для движения транспортных средств участников соревнований. Об этом сообщается в сборнике документов исполкома Казани.

Участки дорог со спецполосами не уточняются.