В Казани директора компании обвинили в изнасиловании 21-летней девушки

В Казани 31-летнего директора компании "Алюминстрой" обвинили в изнасиловании 22-летней девушки, на него было возбуждено уголовное дело. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, преступление случилось в одном из ЖК по улице Толстого днем 20 мая.

- По предварительным данным подозреваемый в районе 12 часов у себя в квартире изнасиловал девушку. Он был задержан, на него 29 мая возбудили дело по статье "Изнасилование", - сообщили порталу.

Сейчас идет расследование. Отметим, это случилось перед днем рождения бизнесмена - завтра ему исполнится 32 года.