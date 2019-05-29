В Татарстане возбудили дело после смерти младенца, который срыгнул и погиб

В Альметьевске возбудили уголовное дело после смерти 5-месячной девочки, которая срыгнула и захлебнулась насмерть. Об этом сообщил источник портала.

Девочка погибла 17 мая, няня покормила девочку, после чего та уснула. Женщина ушла заниматься делами и обнаружила, что девочка не дышит. Она пыталась реанимировать девочку, врачи диагностировали смерть младенца от асфиксии – девочка захлебнулась жидкостью.

- 27 мая в отношении неустановленных пока лиц возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили порталу.