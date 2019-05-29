В московском Кремле назвал оскорбительным челнинский баннер «Путин - ***»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно оскорбительной" фразу "Путин — ***", которая была вывешена на баннере в Набережных Челнах, об этом сообщает телеканал "Дождь".

- Я считаю, что это абсолютно оскорбительно. Но это мое личное мнение. Я не знаю случая с этим гражданином, - сказал Песков.

При этом он уточнил, что не знает, кто решает, какие надписи считаются оскорбительными.

Накануне стало известно, что Верховный суд Татарстана закрыл административное дело на Василя Тарасова из Набережных Челнов, которого ранее оштрафовали за вывешенный на одном из мостов города баннер "Путин — ***".

Напомним, ранее челнинца обвинили в том, что он в декабре 2018 года вывесил на трамвайном мосту баннер. Управление Административно-технической инспекции исполкома зафиксировало этот факт как нарушение правил благоустройства. Таким образом, активиста оштрафовали на 3,5 тыс рублей.

Напомним, с 29 марта в России вступил в силу закон об оскорблении власти, который предполагает, что в сети Интернет будет блокироваться любая информация, в которой есть "оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности", "явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".