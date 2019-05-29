В Татарстане пенсионерка из-за кота пошла на кражу

В Набережных Челнах 83-летняя женщина пошла на кражу ради своего любимого кота. Об этом сообщает пресс-служба ЧОП «Дельта».

Пенсионерка пыталась вынести из продуктового магазина кошачий корм, паштет и банку с кофе. После того как сработал сигнал тревоги, на место прибыла охрана. Им пожилая женщина рассказала, что всю пенсию потратила на квартплату. Денег на корм для своего питомца у нее не осталось.

Однако после задержания деньги на оплату товара у женщины нашлись. Пенсионерку доставили в отдел полиции.