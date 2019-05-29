Суд подтвердил: «Рубин» отстранен от еврокубков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию казанского футбольного клуба «Рубин» и оставил в силе решение УЕФА отстранить команду от еврокубков на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Санкции введены из-за нарушения правил финансового fair-play («честная игра») — в турнирах УЕФА могут участвовать только те команды, у которых нет просроченных платежей по зарплатам и налогам, а также долгов перед другими клубами.

В прошедшем сезоне «Рубин» занял 11 строчку в российской Премьер-лиге, показав худший результат в истории команды, поэтому не клуб не получил право сыграть в еврокубках. Однако если команда сможет попасть в еврокубковую зоне по итогам сезона 2019-2020, то «Рубину» придется пропустить международный турнир 2020-2021.