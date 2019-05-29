Блоги ProKazan: Паранойя или захват территории, как в 90-е?

В прошлом году произошло важное событие в моей жизни, я купила квартиру. Концепция ЖК “Светлого” нравилась мне уже давно: загородная жизнь без коммунальных проблем частного сектора, тишина и покой. И хотя находится наш ЖК “на отшибе”, именно это придает ему особенные плюсы. Однако эти самые плюсы привели просто к абсурдной ситуации, напоминающие 90-е.

Территория жилого комплекса охраняется частным охранным предприятием. Еще недавно КПП ограничивалось шлагбаумом, на территорию можно было свободно пройти. Но именно эта охрана стала камнем преткновения среди местных жителей. Кто-то стал активно продвигать идею, что охрана комплексу не нужна и “кнопкодавы” - так прозвали ЧОПовцев, ничего не делают и лишь собирают деньги за то, чтобы открывать несчастным людям шлагбаум.

В ответ администрация ЧОП начала публиковать отчеты о проделанной работе за определенные промежутки времени. Столько-то вызовов, столько-то дебоширов/пьяниц, патрулирование, установка камер видеонаблюдений и так далее. Я искренне считаю, что это отлично, и выступаю за охрану территории. Следить за порядком необходимо, тем более, что пункта полиции у нас рядом нет.

Однако, по какой-то неведомой для меня причине, люди вокруг начали терять берега.

Часть жителей начала выступать за то, чтобы вход в жилой комплекс стал возможен исключительно по пропускам. Мол, негоже посторонним гулять по нашим улицам - небезопасно это, таковы правила нашего ЖК и бла-бла. Абсурд дошел до того, что на днях маму с ребенком из Куюков не пропустили на территорию ЖК в магазин. Бедной женщине понадобился всего лишь какой-то определенный стиральный порошок, а охрана повела себя так, словно шпион пытается проникнуть на военный объект: женщину грубо просили покинуть КПП, снимали на телефон и, конечно, не пропустили.

Самое ужасное, что часть жителей уверена в своей правоте. Они считают, что никто из посторонних не имеет права находиться на территории жилого комплекса и убеждают других, что это и есть безопасность. Уф, стресс-то, наверное, какой для них: некие мамаши ходят и наши стиральные порошки купить хотят! Поди еще куличики в наших песочницах лепить будут! Глядишь, со временем и небо колпаком закроют, а то вдруг кто на парашюте прилетит?

Я вот тут смеюсь, но на самом деле, все это кроме как беспределом не назвать. Что будет, когда жителю Куюков срочно понадобится аптека на территории ЖК, а его не пустят? Почему одни считают себя правыми запретить другим пользоваться, к примеру, определенной парикмахерской? Зачем в это пространство приходить бизнесу и инфраструктуре, если часть целевой аудитории просто не в состоянии попасть на территорию? Помните 90-е, когда в микрорайонах царили свои порядки, и заходить на территорию было себе дороже? Ничего не напоминает?

Вроде бы образованные и цивилизованные люди, а коммуникация с соседями строится на уровне бандитских группировок.

Улицы, дворы многоквартирных домов - это общественное место. Никто не имеет права ограничивать вход какому-либо человеку в общественное место. Если гражданин не нарушает общественный порядок, он имеет право находиться на любой территории, если она не частная и не закрытая (имеется ввиду не фабрика, завод или военный объект). Все остальное значит ограничивать его право на свободное передвижение. Нельзя каждого входящего считать преступником и отказываться пропускать. Патрулировать территорию, ставить камеры, останавливать нарушителей - можно. А оберегать одних, нарушая права других, навязывать правила, противоречащие законам страны, нельзя.

Здравого смысла побольше всем нам и мира между людьми, независимо от того, по какую сторону дороги мы живем.

Портал ProKazan.ru просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру РТ. Мы просим разобраться в законности действий ЧОП “Гаард” и вынести законное представление по устранении нарушений, противоречащих Конституции РФ.