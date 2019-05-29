В Казани молящийся на дороге мужчина разбил крышкой от люка авто

В Ново-Савиновском районе Казани полуголый мужчина, молящийся на дороге, разбил крышкой от люка припаркованное авто, видеозапись происшествия появилась в соцсетях.

Сначала мужчина громок молился, призывая, чтобы его тело осталось с ним, и утверждая, что будет ползти до последнего. В какой-то момент он начал нецензурно ругаться, схватил крышку канализационного люка и стал разбивать припаркованный автомобиль.

- Обратились очевидцы по поводу неадекватного поведения мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции мужчину передали бригаде скорой помощи. По обстоятельствам произошедшего проводится проверка, - сообщили Prokazan.ru в пресс-службе УВД города.