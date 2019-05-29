Тест ProKazan.ru: проверьте, каким диагнозом наградил бы вас Фрейд

ProKazan.ru предлагает вам пройти небольшой, но очень интересный тест, чтобы узнать, какой диагноз вам бы поставил основатель психоанализа доктор Фрейд.
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ProKazan.ru предлагает вам пройти небольшой, но очень интересный тест, чтобы узнать, какой диагноз вам бы поставил основатель психоанализа доктор Фрейд.
Пиши ответ в комментариях.
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