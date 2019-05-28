Казань сегодня: сбежавший заключенный и закрытие секс-шопов

В КАЗАНИ ПРОЙДЕТ ЕЩЕ ОДИН ЧЕМПИОНАТ МИРА

В Казани в 2022 году пройдет мужской Чемпионат мира по волейболу, говорится на сайте всероссийской федерации волейбола.

Помимо Казани матчи ЧМ пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

ЧМ-2022 по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В турнире примут участие 24 команды.

В КАЗАНИ ВДВОЕ УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СЕКС-ШОПОВ

В Казани за 2 года количество секс-шопов уменьшилось на 47,2 процента, это самый большой показатель среди 15 городов-миллионников. Об этом сообщает "Коммерсант".

В целом среди городов-миллионников магазинов интимных товаров стало меньше примерно на 30 процентов, а продажи через интернет в сегменте выросли на 35 процентов.

Единственный город, где наблюдается положительная динамика,— Ростов-на-Дону, там количество секс-шопов за два года выросло на 14,3 процента.

В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ ПОТУШИЛИ ПОЖАР В РАССЕЛЕННЫХ ПОЛУКАМУШКАХ

В Зеленодольске в расселенных домах в историческом районе Полукамушки потушили пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Пожар в расселённых домах № 11 и 13 начался примерно в 13 часов. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В КАЗАНИ ИЗ СУДА СБЕЖАЛ ОСУЖДЕННЫЙ

В Казани из здания Ново-Савиновского суда сбежал осужденный за мошенничество 48-летний Ирек Зиганшин, сообщает "Бизнес Online".

Сегодня днем мужчину осудили на 10 месяцев колонии по делу о мошенничестве с причинением значительного ущерба, он покинул зал спустя минуту после приговора.

В ТАТАРСТАНЕ В 142 ШКОЛАХ НЕТ ТУАЛЕТОВ

В Татарстане в 142-х школах нет туалетов, еще в 244-х не имеют горячего водоснабжения. Об этом стало известно на встрече татарстанского актива Общероссийского народного фронта (ОНФ) с представителем центрального штаба, передает Inkazan.ru.

Деньги на исправление ситуации направлены, сообщил представитель ОНФ Андрей Медведев, но ничего было сделано, и средства вернули в бюджет.