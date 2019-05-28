Казанцы отправили на 35 миллионов больше фото из торговых центров

В России ежегодно увеличивается число торговых центров, этот тренд сохранился и в 2018 году. К нему добавился новый – растущее качество мобильного интернета существенно влияет на поведение посетителей шоппинг моллов. По данным Билайн, за январь и февраль 2019 года казанцы, находясь в торговых центрах, скачали в два раза больше интернет-трафика, чем за аналогичный период годом ранее. Если данный трафик конвертировать в отправленные с помощью мессенджеров или выложенные в социальные сети фотографии, то получится 68 млн фото. В 2018 году за аналогичный период их было всего 33 млн.

Якорь А вот звонить посетители торговых центров больше не стали. Из шести наиболее популярных торгово-развлекательных комплексов Казани, только в одном число звонков за год немного увеличилось (на 6%). В пяти количество вызовов, совершенных во время шоппинга, уменьшилось, причем падение более очевидно – от 2 до 55%. Посмотрим, как менялась ситуация, на примере самых востребованных и самых крупных торговых центров Казани у абонентов Билайн.

«Южный»

«Шоппинг-курорт», именно так позиционирует себя этот торговый центр, абсолютный лидер по голосовому и мобильному трафику среди абонентов Билайн в Казани. На него пришлось почти 25% интернет-трафика среди посетителей торговых центров города. На это работают сразу несколько факторов – он расположен в крупном жилом районе поблизости с центральными магистралями, соответственно, жители выбирают его для совершения ежедневных покупок. Еще одно из преимуществ комплекса – делать в нем покупки можно всей семьей: игровые площадки и детский клуб, фудкорт, где представлен широкий выбор кухонь мира, многозальный кинотеатр и, конечно, множество магазинов. Все это привлекает в торговый центр активнейших пользователей интернета. За год потребление интернет-трафика здесь выросло более чем в три раза, а количество проговоренных минут уменьшилось на рекордные 55%.

«Мега»

Второе место занимает крупный торговый центр, под крышей которого располагается около 190 магазинов. «Мега» ориентирована на семейный формат, на это работает обилие детских магазинов и игровые площадки, в выходные маленьких посетителей встречают аниматоры и проводятся выступления на сцене — все это не дает детям заскучать. В 2018 году зона фудкорта открылась после обновления, и теперь «Вкусный бульвар» притягивает гурманов не только во время шоппинга, но и как место для празднования семейного торжества. Проанализировав высокую потребность в качественном трафике в данной локации, Билайн улучшил покрытие и расширил емкость сети внутри «Меги». Теперь селфи из примерочных и голосовые сообщения с рассказами о впечатлениях от встречи с друзьями улетают быстрее. За год в данном торговом центре потребление мобильного интернета выросло на 92%. И, конечно, рост трафика обеспечивает «Икея» - видеозвонки с коллективным выбором дивана или новых тарелок уже стали для казанцев привычными.

«Парк Хаус»

Следующее место в рейтинге за развлекательным комплексом «Парк Хаус». Он расположен в центре динамично растущего жилого района города, в радиусе 10-минутной транспортной доступности проживает более 500 тысяч казанцев. На первом этаже находится крупный продуктовый гипермаркет, магазины, где представлены мировые бренды, зона фудкорта, комфортный кинотеатр, большая и удобная парковка. Популярность торгового комплекса подтверждает и рост интернет-трафика на его территории - за год посетители торгового центра скачали на 65% больше интернет-трафика, чем годом ранее.

«Корстон»

Четвертое место в рейтинге занял гостиничный торгово-развлекательный комплекс «Корстон». Объем интернет-трафика, скачанного на его территории, за год увеличился на 52%, в то время как голосовой трафик уменьшился на 39%. Комплекс включает в себя не только торговую галерею с кафе, ресторанами и кинотеатром. Здесь также расположена гостиница и деловой центр, гости и сотрудники которого значительно увеличивают проходимость ТЦ и используют все больше интернет-трафика. Это связано и с тем, что теперь часть звонков переместилась в мессенджеры – отвечать на аудиосообщения многим людям удобнее, так как не обязательно делать это в ту же секунду, как они приходят. Особенно это важно во время бизнес-конференций, важных встреч с партнерами или семейного похода в кино.

«Тандем»

Еще один торговый центр, расположенный на пересечении нескольких транспортных магистралей, ведущих из делового центра в крупные жилые района города. В «Тандеме» большой выбор магазинов модной одежды и обуви, косметики и парфюмерии, бытовой техники, товаров для дома и творчества. Торговый комплекс стал излюбленным местом для шоппинга горожан, ведущих активный образ жизни. Для них здесь работают несколько спортивных гипермаркетов и функционирует крупный фитнес-центр. А выбрать кроссовки для утренней пробежки или рюкзак для похода на тренировки, намного проще с мобильным интернетом. Ведь звонок тренеру или другу поможет принять правильное решение. Рост интернет-трафика на территории торгового центра не такой рекордный – 26% год к году, но скорости мобильного интернета стабильно высокие.

«Кольцо»

Закрывает рейтинг лидеров по интернет-трафику – торговый комплекс «Кольцо». Он расположен в центре города, на главной площади, которая несет за собой глубокую историю. Также рядом находится станция метро «Площадь Тукая» и множество остановок городского транспорта, что сделало его популярным среди пешеходов и многочисленных туристов. За год потребление интернета в ТЦ выросло на 20%. Посетители советуются с близкими перед покупкой подарка из поездки, шлют друзьям фото из примерочной и делают обзоры на новые фильмы в сторис – здесь располагается весьма популярный в городе кинотеатр. В «Кольце» или у главного входа в торговый комплекс часто назначают встречи, поэтому на территории комплекса число звонков за год увеличилось на 6%.

Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Билайн в Республике Татарстан:

- Мы видим, что привычки людей, особенно живущих в больших городах, меняются. Теперь у людей не всегда есть время поехать с близкими в торговый центр, помочь им подобрать одежду или выбрать подарок. Но людям все также нужно оставаться рядом, быть на связи, поэтому необходимо, чтобы под рукой был качественно работающий интернет и мобильная связь. Задача Билайн сделать так, чтобы наши клиенты вообще не думали об интернете, а просто пользовались им и приятно проводили время в торговых центрах. Чтобы обеспечить все это, мы постоянно улучшаем качество связи. Например, в торговом центре «Мега», который после обновления становится еще более популярным среди казанцев, были установлены внутренние распределенные системы покрытия связью, которые увеличили скорость мобильного интернета внутри магазинов и на зоне фудкорта. В ближайшее время запланирована модернизация покрытия высокоскоростным интернетом в торговых комплексах «Корстон» и «Тандем».

* Все расчеты приведены по данным сети Билайн. В исследование вошли торговые центры Казани площадью более 40 000 м2.