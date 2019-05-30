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Автостоперы, прошедшие пол-России: «Один из нелюбимых городов - Казань»

Cегодня, 10:07 632 4 Автор: prokazan.ru
Интервью портала ProKazan.ru

Прогуливаясь на днях по Казани, корреспондент ProKazan.ru случайно встретил двух молодых людей, отчаянно пытавшихся узнать у прохожих, как пройти на улицу Чистопольскую. Наш журналист подсказал им дорогу и, разговорившись с ребятами, выяснил, что это автостоперы, которые на двоих уже посетили порядка двух тысяч городов. О том, с какими проблемами сталкиваются «свободные путешественники», где они находят деньги, кров и еду, а также, какие города России стоит непременно посетить, а какие, наоборот, обойти стороной - в нашем интервью с уроженцем Набережных Челнов Константином и его другом Алексеем из Красноярска.

«Можно переночевать в подворотне, на крыше здания, в палатке…»

- Хотелось бы понять, есть ли у вас какая-то цель? В чем смысл ваших скитаний по городам России?

Константин: Увидеть мир, красоты России и познакомиться с новыми людьми. Вы, думаю, сами не ожидали, что встретите сегодня таких ребят, как мы.

- И давно вы так катаетесь?

Константин: Я - давненько. Лет с 13-14. Мне сейчас 25.

Алексей: Я примерно с 15 лет, а сейчас мне 21.

- Сколько городов на вашем счету?

Алексей: Если перечислять, то это займет около трех минут, не меньше.

Константин: Если брать территориально, то я от Белого до Черного моря прошел полностью - и Повольжье, и Карелию. В общей сложности, мной пройдено около 1500 городов, но не только по России - учитывайте Беларусь и Украину.

Алексей: Больших городов я насчитаю порядка 30-ти, а если учитывать маленькие, то получится все 200. Я прошел путь от Питера до Иркутской области.

- Вы давно приехали в Казань?

Константин: Мы находимся здесь буквально второй день. Замечу, что это далеко не первый наш приезд сюда. Дальше мы отправимся в Нижний Новгород: доберемся до трассы, а затем на попутках до города. Всего-то 400 километров. Вообще, мы обычно ездим на попутках, а по самим городам передвигаемся пешком.

- Интересно, как вы познакомились.

Алексей: Довольно просто. Дело в том, что мы оба музыканты, к тому же уличные, и бывает так, что мы можем играть в барах, а иногда в переходах - так, для себя. И как-то раз я встал в переходе, ко мне подошел человек, увидел мой объемистый рюкзак…

Константин: Я спросил: «Ты явно автостопер, у тебя есть, где переночевать?». Он ответил отрицательно, а я сказал, что теперь у него есть где остановиться. То есть, все произошло спонтанно. Вообще, судя по моему опыту, такие незапланированные ситуации в большинстве случаев приводят к чему-то хорошему.

- Кстати, как обычно решается вопрос существования в пути: деньги, еда, ночлег?

Константин: Можно, например, расчехлить гитару и просто поиграть где-нибудь.

- А подработки временные не приходилось брать?

Константин: Обычно это занимает очень много времени, да и не всегда с собой есть необходимый пакет документов для трудоустройства. Что касается ночлега, то иногда ночуем, где придется. Если в городе есть друзья, то можно спросить у них, а если таких людей нет, то можно переночевать в подворотне, на крыше здания, в палатке…

Алексей: Кстати, сегодня мы ночевали в большом заброшенном многоквартирном доме возле Черного озера. Такое зеленое здание.

- Неужели в Мергасовском доме?

Алексей: Да, именно в нем. Дом почти расселили - там буквально несколько человек сейчас живет, судя по окнам. И то не факт.

Константин: Местные музыканты, с которыми мы познакомились, сказали, что дом будут то ли сносить, то ли реконструировать.

Алексей: По мне так маловероятно, что снесут. Могут частично демонтировать некоторые части, а потом реконструировать.

- Этот дом очень активно обсуждают в последние годы. Как вы в нем вообще оказались?

Константин: Я как-то шел мимо Черного озера, увидел этот дом, сфотографировал, запомнил. Плюс, друзья из Казани рассказали о нем. А вчера нам захотелось спать и мы решили пойти туда, чтобы посмотреть, можно ли вообще туда попасть. В итоге мы нашли открытый подъезд, зашли в здание, а там в свободном доступе почти все квартиры. Выбрали комнату, прибрались там, подмели полы и постелили спальник.

«Просыпаюсь, а мимо меня проплывают мои тапочки. Очень интересно!»

- В каком городе вы бы остались жить?

Алексей: В каждом городе есть положительные и отрицательные стороны, но могу сказать, что город, который я терпеть не могу - это Кемерово. Кстати, я был в «Зимней вишне» еще до пожара и подтверждаю, что здание абсолютно не приспособлено для эвакуации во время ЧП. Если взять тот же контактный зоопарк, который, к сожалению, сгорел месте с животными, то коридорчик, который к нему вел, мог с трудом вместить трех человек, стоящих плечом к плечу.

Плюс, сам город очень криминальный. Челны, по-моему, просто детский сад по сравнению с Кемерово. Вообще, думаю, даже Нижнекамск криминальнее Набережных Челнов: я жил в этом городе, где есть «Нефтехим», «ТАНЕКО» и так далее. Все выбросы, которые происходят там на постоянной основе, судя по всему, давят горожанам на мозг настолько, что там зафиксировано рекордное количество людей с психическими заболеваниями и масса суицидов. Нижнекамск я могу назвать городом, который когда-то был мне интересен, но там отвратительная экология, которая наносит серьезный вред людям.

Константин: А у меня двоякое впечатление от Питера: погода там крайне депрессивная, а в целом город красивый. Вообще, у меня с ним связаны довольно забавные воспоминания. Я однажды заселился в хостел на цокольном этаже, который через несколько дней затопило. Помню, как просыпаюсь, а мимо меня проплывают мои тапочки. Очень интересно! Правда, в качестве компенсации мне потом дали две недели бесплатного проживания.

А один из нелюбимых городов, как ни странно, - Казань. Причем, мне абсолютно все равно на контингент, потому что я могу найти общий язык с абсолютно любыми людьми. Просто я сюда приезжаю, а уехать потом не могу - город всегда чем-то держит. Я пытаюсь выбраться, но не могу этого сделать - мешают те или иные события. К примеру, я приезжал в Казань в марте, поскользнулся и получил трещину в ребрах из-за чего пришлось тут задержаться.

- А если переключиться на позитивные впечатления?

Алексей: Могу перечислить несколько городов, в которых советовал бы побывать всем. В первую очередь, конечно же Питер. Да, там отвратительнейшая погода, но посмотреть там есть на что. Новосибирск - очень большой, инфраструктурный и довольно культурный город. Также советовал бы посетить Новокузнецк (кстати, не понимаю, почему не его сделали столицей Кемеровской области). Помимо этого, советую посетить Набережные Челны: для такого города там довольно большое количество уличных музыкантов.

Константин: Думаю, тут даже не в музыкантах дело. Сам город довольно-таки зеленый, добрый и в нем есть интересные достопримечательности.

- Раньше многие относились к Челнам с опаской из-за криминала.

Алексей: Бояться стоит всегда - в любом городе есть районы, в которые не стоит соваться. В Красноярске - Черемушки, в Челнах - Сидоровка, в Нижнекамске - 35-й микрорайон и так далее.

- В конечном итоге вы планируете посетить все города России?

Алексей: Почему бы и нет?

Константин: А почему только России?

- Кстати, у вас был опыт выезда за границу?

Константин: Да, конечно. Два часа в Финляндии - мы с ребятами из Выборга поехали туда за водкой. А вообще, бывали в Беларуси, Казахстане, Украине. Замечу, что на Украину  мы ездили еще до прискорбных событий 2014-го года.

- С какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь во время путешествий?

Константин: Неудобная обувь, стертые ноги, отсутствие воды, еды, денег и так далее. Бытовуха, в общем.

Алексей: Один мой товарищ называл это балансом удовольствия - что-то есть, а чего-то нет. Так постоянно происходит, на самом деле.

- Я смотрю на ваши телефоны и не могу понять, как вы обходитесь без смартфонов.

Алексей: Ну, смотрите, мы сейчас подошли к вам, чтобы спросить дорогу, через некоторое время подойдем к другим людям и так далее. А у смартфонов есть проблема - они разряжаются, и у нас не всегда есть возможность где-то зарядиться. Поэтому лучше, конечно, «плюшки».

Константин: Я бы не сказал, что основная проблема в том, что они разряжаются - они разбиваются. Плюшевый мобильник можно уронить в лужу или на асфальт, и он будет жив, не то, что навороченный телефон.

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комментарии

Горожанин
2
31 мая 2019
10:20
Фигня какая то . Ни о чем .
Местный
0
31 мая 2019
10:25
Привет , отлично ,проходимцы , бездельники.
Горожанин
0
31 мая 2019
10:37
ДАРМОЕДЫ ,!В этом возросте к чему-то стремится , учатся , добиваются , а они 0 !
Горожанин
0
31 мая 2019
10:37
Почему, очень интересно.
В ответ на комментарий пользователя
Фигня какая то . Ни о чем .
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В России заведующая детским садом заставила ребенка целовать землю
17:14, 30.04.2019
В России сельчанки отдавали педофилам несовершеннолетних родственниц