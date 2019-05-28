В Татарстане отменили штраф за баннер «Путин - ...»

Верховный суд Татарстана закрыл административное дело на Василя Тарасова из Набережных Челнов, которого ранее оштрафовали за вывешенный на одном из мостов города баннер "Путин — ***". Об этом сообщают "Idel.Реалии".

Напомним, ранее челнинца обвинили в том, что он в декабре 2018 года вывесил на трамвайном мосту баннер. Управление Административно-технической инспекции исполкома зафиксировало этот факт как нарушение правил благоустройства. Таким образом, активиста оштрафовали на 3,5 тыс рублей.

Верховный суд РТ решил, что "анализ указанных положений позволяет прийти к выводу, что баннер с текстом "Путин — ***" не обладает закрепленным в Правилах благоустройства признаками средства наружной информации, и не может считаться таковым".

- Тем самым Тарасов не может нести ответственность за несанкционированное размещение "средств наружной информации, — отметил суд.

Дело было закрыто.