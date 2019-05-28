В Казани выложили видео прогулки руфера по краю крыши 26-этажного дома

В Казани экстремал прогулялся по крыше 26-этажного дома, запись он выложил в Instagram.

- Попасть на крышу было не сложно, хотя эта крыша вторая по высоте в Казани. Залаз как обычно через решетку что вы увидите в конце, кто знает тот поймет где это место, адреса не говорю поэтому можете даже не спрашивать, - сопроводил видео описанием руфер.

Также он попросил никого не повторять его поступки.

Напомним, ранее в УВД Казани прокомментировали инцидент с городским руфером, который забрался на вершину моста "Миллениум" и повис там. В полиции уточнили, что в конкретном случае ответственности для экстремала не предусмотрено.