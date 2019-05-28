В Казани на Сабантуй потратят свыше 70 млн рублей

В Казани потратят свыше 70 млн рублей на проведение Сабантуя на нескольких площадках: в Березовой роще у поселка Мирного, в лесопарке у озера Лебяжьего и в Дербышках. Такие данные содержатся в объявленных тендерах.

На Сабантуй в Березовой роще потратят 38,6 млн рублей, необходимо будет провести концерт, поставить шатры, организовать встречу почетных гостей, в меню должны будут входить креветки, обжаренные на гриле с чесноком и зеленью, гребешки, обжаренные на оливковом масле с тимьяном, сёмга, обжаренная с чесноком и тимьяном на оливковом масле, омуль слабосоленый, муксун, угорь горячего копчения, осетр горячего копчения, лосось слабосоленый с каперсами и зеленью и другие блюда.

На Сабантуй в лесопарке «Лебяжье» из бюджета выделено 16,66 млн рублей, праздник рассчитан на 25 тысяч человек. На Сабантуй в Дербышках власти Советского района готовы потратить 14,55 млн рублей.