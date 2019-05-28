Под Казанью рядом с гостевым комплексом сгорел второй дом за неделю

Под Казанью рядом с гостиничным комплексом "Дубай" сгорел дом, это второй такой случай за последние дни. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался около 4 часов утра, загорелся бревенчатый дом, огонь перекинулся и на крышу кирпичного пристроя. После прибытия спасателей огонь потушили, после чего они занялись разборкой и проливкой конструкций дома.

Отмечается, что само здание принадлежит частному лицу и к гостевому комплексу не относится. Причина возгорания выясняется

К слову, два дня назад около гостевого дома на 817 км М7 сгорел деревянный дом.