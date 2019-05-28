КФУ планируют построить новое общежитие

В Казани для студентов КФУ построят новое общежитие, там смогут проживать около 8-9 тысяч человек. Об этом накануне на встрече ОНФ рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

- Сегодня проектируется общежитие примерно на 8-9 тыс. человек, которое будут строить в Казани. Это общежитие, конечно же, не будет собственностью университета, но оно будет передаваться ему на определенных условиях, - сообщил ректор.

Ранее сообщалось, что в Казани на пересечении проспекта Амирхана и улицы Чуйкова построят новое общежитие для студентов КГМУ. Новое общежитие будет рассчитано на 420 мест.