В Казани кабриолеты подешевели на треть

В Казани кабриолеты за год подешевели на 33,7%, до 794,7 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито».

Больше цена на них упала лишь в Тольятти — на 66,2%. В Самаре снижение составило 26,5%.

Чаще всего на сайте ищут кабриолеты BMW 3 серии (средняя цена — 867 тыс. руб.), Mercedes-Benz SLK-класса (745 тыс. руб.) и Mercedes-Benz SL-класса (1,8 млн руб.).

При этом по всей России такие автомобили подорожали в среднем на 5,4% — до 1,086 млн руб. Больше всего средняя цена выросла в Перми (+203,4%) и в Омске (+147,1%).