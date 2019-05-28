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http://tatcenter.ru

В Казани появится променад от набережной Казанки до парка Победы

Cегодня, 09:25 193 1 Автор: prokazan.ru

В Казани появится пешеходная зона от набережной Казанки до парка Победы, сообщили в исполкоме.

На новом участке пешеходного бульвара по улице Абсалямова — от улицы Четаева до Чистопольской — разместят функциональные зоны, возле дома № 28 — многофункциональный павильон, а в районе дома № 16 — детское игровое пространство «Лабораториум».

- Основная ландшафтно-композиционная идея бульвара по улице Абсалямова — создание образа зеленых островов с деревьями, кустарниками и функциональных зон для детских игр, занятий спортом, тихого отдыха, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами, — сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, отмечает Tatcenter.ru.

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комментарии

Горожанин
0
29 мая 2019
10:27
Что такое променад - лимонад, это как Остров мечты в Москве?
Ага
0
29 мая 2019
10:29
Э, вонючий, тебя опять на дне бутылки искать надо?
В ответ на комментарий пользователя
Что такое променад - лимонад, это как Остров мечты в Москве?
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