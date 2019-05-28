В Казани появится променад от набережной Казанки до парка Победы

В Казани появится пешеходная зона от набережной Казанки до парка Победы, сообщили в исполкоме.

На новом участке пешеходного бульвара по улице Абсалямова — от улицы Четаева до Чистопольской — разместят функциональные зоны, возле дома № 28 — многофункциональный павильон, а в районе дома № 16 — детское игровое пространство «Лабораториум».

- Основная ландшафтно-композиционная идея бульвара по улице Абсалямова — создание образа зеленых островов с деревьями, кустарниками и функциональных зон для детских игр, занятий спортом, тихого отдыха, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами, — сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, отмечает Tatcenter.ru.