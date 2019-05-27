Казань сегодня: ДТП с каршеринговым авто, медведица и жара

ЖАРА В ТАТАРСТАНЕ: ОЖИДАЕТСЯ ДО +32 ГРАДУСОВ

В Татарстане в конце недели ожидается жаркая погода, температура воздуха поднимется до 33 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

Сегодня, 28 мая, в республике возможны кратковременные дожди, днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.

МЕДВЕДИЦУ, ЖИВУЩУЮ В ГОСТИНИЦЕ ПОД КАЗАНЬЮ, ВЫПУСТИЛИ НА ВОЛЮ

7-летнюю медведицу Варю, живущую в клетке гостиницы "Дубай" под Казанью, выпустили на волю и отправили в Марий Эл, об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Напомним, все началось с поста во "ВКонтакте", что "в конном клубе на Высокой Горе" держат мишку "в супер-маленьком вольере, с кучей пластика в бассейне, где тухлая вода". Узнав об этом, некоторые горожане даже выразили готовность обратиться в МВД, дабы привлечь владельцев косолапого по статье "Жестокое обращение с животными". Впрочем, заявление так и не было написано.

В КАЗАНИ ВЛАДЕЛЬЦЫ КАФЕ ПОД КРЕМЛЕМ НАДСТРОИЛИ ТРЕТИЙ ЭТАЖ. ИХ ЖДЕТ СУД

В Казани будут судить владельцев кафе "Антикремлин" у Кремля, незаконно построивших третий этаж здания, сообщили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В ходе проверки чиновники выяснили, что на объекте "Дом жилой, конца XIX в." по улице Батурина, дом 12 был надстроен третий этаж каменного двухэтажного здания с односкатной крышей, из-за чего были потеряны декоративные элементы: центральный фронтон на главном фасаде и фронтон бокового ризалита.

ПОДРОБНОСТИ ПЕРВОГО ДТП С КАРШЕРИНГОВЫМ АВТО В КАЗАНИ: ВОДИТЕЛЬ СБЕЖАЛ

Стали известны подробности ДТП с первым каршеринговым авто "Яндекса", выяснилось, что водитель сбежал с места ДТП. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

ДТП случилось сегодня утром на улице Восход, водитель Hyundai Creta столкнулся с другим автомобилем красного цвета, который уехал с места ДТП. Водитель взятого в аренду авто также скрылся.

Отмечается, что взять в аренду автомобиль может любой водитель, которому исполнился 21 год, и водительский стаж которого составляет не менее 2 лет. При этом данный водитель зарегистрировался через приложение, поэтому операторы не могут узнать, в каком состоянии он в тот момент находился.

В КАЗАНИ ИНФОТАБЛО УСТАНОВЯТ ЕЩЕ НА 70 ОСТАНОВКАХ

В Казани еще на 70 остановках появятся новые информационные табло с данными о времени прибытия общественного транспорта, сообщается на официальном портале мэрии города.

На сегодня такие табло есть на всех крупных остановках города, новые табло устанавливают в отдаленных районах и поселках города. К примеру, новое табло заработало на остановке «поселок Мирный» Приволжского района.