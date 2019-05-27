Музыкант SLAME из Казани прошел в финал шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

В минувшую субботу стали известны имена финалистов самого масштабного шоу на российском телевидении – «ПЕСНИ» на ТНТ.

Десятки ярких концертов и запоминающихся номеров, 12 участников, которые боролись за шанс пройти дальше. Не всем это удалось. Среди счастливчиков, дошедших до финишной прямой, оказался музыкант из Казани Вячеслав Исаков, выступающий под псевдонимом SLAME. Ему предстоит выступить на грандиозном финальном концерте и побороться за главный приз проекта – 6 миллионов рублей, а также возможность подписать музыкальный контракт.

- Slame – точно темная лошадка этого проекта, и я более чем уверен, что он раскроется, судя по тому, что мы видим, по той амплитуде, по той энергии, по скорости написания, по рифмам, по подаче, – говорил о Вячеславе Тимати, который уже на этапе кастингов поверил в его талант.

- Я поставил себе цель выиграть в этом шоу и попасть в команду профессионалов. И лишь на третьем месте у меня деньги, так как они предназначаются победителю. С этого курса меня ничто не собьет, – говорит Slame.

SLAME не раз писал у себя на страничке, что просто хочет показать на своем примере, что все возможно. Любая мечта может осуществиться даже у самых простых людей, главное – это большие планы.

Напомним, нашему земляку 24 года, он начал заниматься музыкой с 14 лет, выступает в стиле hip-hop, но признается, что любит смешивать в своих выступлениях вокал с речитативом. На протяжении многих недель зрители наблюдали за восхождением новой звезды команды Тимати. Слушателям полюбились его выступления с треками «Говори да», «По пятам», «Номад» и «Секрет», которые занимают высокие позиции в музыкальных чартах.

Кстати, ранее мы публиковали эксклюзивное интервью с музыкантом, в котором он рассказал, что опоздал на первый сезон.

Не пропусти финал шоу «ПЕСНИ» на ТНТ уже в эту субботу в 20:00 на ТНТ!



Болеем за нашего земляка!