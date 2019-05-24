В Татарстане завели дело на школьника, пнувшего в школе в пах одноклассника

В Нижнекамске завели дело на 14-летнего школьника, который ударил в пах 14-летнего одноклассника, информацию подтвердил источник портала.

Конфликт случился утром 19 апреля в одной из школ города.

- В ходе ссоры подросток избил другого школьника, которого госпитализировали с ушибами паховой области. По данному факту после проведенной экспертизы 24 мая было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили порталу.

Сейчас подозреваемый подросток находится под подпиской о невыезде.