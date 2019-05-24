После ДТП, где погибла дочь экс-депутата из Казани, скончалась еще одна девушка

В больнице скончалась 16-летняя девушка из Казани, пострадавшая в ДТП с участием 16-летней дочери бывшего депутата Госсовета Татарстана Марата Бухараева. Об этом говорится в соцсетях.

Напомним, 12 мая в Ковровском районе Владимирской области водитель грузовика уронил 6 емкостей с мыльным веществом, в результате она разлилась по встречной полосе, а упавший груз оказался на пути KIA Rio. В этом столкновении пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок. Чуть позже на скользком участке не справился с управлением водитель KIA Sportadge и съехал в кювет. Еще спустя некоторое время на том же участке столкнулись водитель Audi A4 и грузовой автомобиль Scania. В результате этого столкновения погибла дочь депутата и ее 19-летний знакомый.

Еще одна девушка, сидевшая на заднем сидении авто, была госпитализирована, она скончалась 25 мая в больнице.

- Вместе с друзьями она ездила отдыхать в Москву. Девушке нужна была помощь в первые минуты, но спасательный вертолет к месту аварии не вылетел, и пострадавшую доставили в больницу города Коврова. Оказалось, что девушку отвезли в больницу, в которой ей ничем помочь не могут. Пациентке даже не сделали МРТ, - отмечается в сообщении.

Отметим, в лицее Н.И. Лобачевского при КФУ ранее был организован сбор денег для помощи в перевозке пострадавшей девушки в другую больницу.