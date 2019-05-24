В Казани наказали женщину, обругавшую полицейского около остановки

В Казани оштрафовали 54-летнюю Наталью Килееву, которая обругала возле остановки полицейского. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Инцидент случился днем 10 января у остановки "Ленинградская", куда полицейский прибыл для проверки сообщения о нарушении общественного порядка. Пьяная женщина публично оскорбила полицейского.

На женщину возбудили дело по статье "Оскорбление представителя власти", ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.