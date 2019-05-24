В Татарстане раскрыли убийство женщины, найденной в нескольких пакетах

В Татарстане раскрыли убийство 33-летней Инны З., пропавшей еще в 2006 году, чьи останки нашли в феврале этого года в нескольких пакетах, подробности сообщил источник портала.

Напомним, женщина была найдена под землей в погребе ее же гаража на улице Куйбышева города Уруссу, части тела были расфасованы по разным пакетам. При этом она ушла из дома 28 мая 2006 года, после чего пропала. По факту смерти женщины возбудили дело по статье "Убийство".

- Женщину убил в мае 2006 года после ссоры ее знакомый, проживающий там же. На тот момент ему был 31 год. Сейчас он находится в колонии в Башкортостане, отбывая срок по другому делу, - сообщили порталу.