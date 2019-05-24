В Казани бухгалтер исполкома потеряла 460 тыс рублей, попытавшись защитить карту

В Казани 37-летняя бухгалтер Управления образования исполкома одного из районов города потеряла 460 тысяч рублей, попытавшись защитить свою банковскую карту. Об этом сообщил источник портала.

24 мая женщине с нескольких номеров позвонили неизвестные, которые, представившись сотрудниками службы безопасности "Сбербанка", сообщили, что сервер банка попытались взломать неизвестные и в связи с этим клиентам предлагают подключить услугу в виде дополнительной защиты банковской карты.

Женщина, согласившись, через банкомат перечислила на несколько расчетных счетов 460 тысяч рублей, после чего поняла, что ее обманули.

Пострадавшая обратилась в полицию, где возбудили дело по статье "Мошенничество", отметили в пресс-службе УВД города.