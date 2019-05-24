Блог: жительница Казани о «зверинце» в антикварном магазине

Автор: Светлана Кулагина, журналист на пенсии

– Ну что, Жан Клод, проголодался? Вот тебе твой обед, – ласково произнёс Дмитрий Неверов, скармливая своему зеленому любимцу йеменскому хамелеону какого-то жука. Конечно, живого.

Меня аж передернуло.

– Да что там съёденный заживо жук, – усмехнулся он, – этот тип самку убивает после спаривания. И потому только один может жить.

– А как же тогда насчёт потомства? – ужаснулась я.

– Да ему здесь тесно, хоть клетка и большая, но всё равно не джунгли! В родном просторе его «дамы» вполне живы.

Мы находимся в «Антикварном доме» на небольшой малоэтажной улице Миславского. Здесь увидишь экзотических животных, зачастую нам неизвестных. Вот, кроме хамелеона, австралийские раки. Они отличаются от наших речных раков и окрасом, и размерами. В домашнем аквариуме выглядят, пожалуй, эффектно, со своими длинными усами. Или взять декоративных крыс Дамбо. Живые черные и белые зверьки ловко лазают по прутьям клетки. Но фотографироваться почему-то не желают, мигом падают на дно и блестят глазками.

А вот споро мечутся вверх-вниз, вправо-влево в больших аквариумах блестящие золотые рыбки и маленезии. Тихо шипит кислород, автомат хорошо освещает рыбный «офис»… Чем вам не мини-зоопарк? Корм для его обитателей требуется, естественно, разный – всю необходимую информацию хозяева получают в интернете. Сами же заботятся об оборудовании – чистка аквариумов и клеток, смена воды…

Казалось бы, ну что общего между имеющимися здесь раритетными изделиями и живым царством красоты? Нет, понятие «антиквариат» в этом магазине соблюдается: на застеклённых полочках красуются старинные ценные статуэтки, сервизы, украшения. Но тут и «новое слово» – представители фауны.

А вот как бы и ответ, что тут общего. Владельцы Дома, организованного десять лет назад, – семья Неверовых. Это их основная работа, их смысл и жизнь. Старшее поколение – оба биологи, а их сын Дмитрий – историк, изучающий не только политику, но и овеществлённую старину. Согласитесь, удивительное сочетание профессий, позволяющее вполне реализовать свои задумки в организации столь необычного дела. Кроме них, тут вносят свои труд и знания еще три молодых сотрудника.

Все они любят свой зоопарк. Стоит послушать, как увлекательно Дмитрий рассказывает о привычках своего хамелеона Жана Клода – кличку придумал ему сам:

– Он так любит прятаться, хотя и малоподвижный. В общем-то спокойный, меланхоличный. Но если вдруг чего-нибудь испугается, мигом меняет окраску: из обычного зеленого становится от страха чёрным. Приспосабливается к меняющейся обстановке. Вот почему людей, меняющих свои убеждения, взгляды, презрительно называют хамелеонами.

Я поинтересовалась, покупают ли здесь животных.

– Да, покупают, – кивнул Дмитрий. – Правда, сейчас стало меньше туристов.

Действительно, проблема… Общеизвестно, что туристы – покупатели азартные и щедрые. Если вдуматься, сюда заходят в основном именно туристы: рядом расположен представительный, прекрасный по архитектуре Богородицкий мужской монастырь. Недалеко возвышается Кремль со своими музеями. Сейчас наступает летняя пора. Неверовы надеются – она принесет толпы путешественников, и они окажут должное внимание и антикварному дому.

