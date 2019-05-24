В Татарстане оштрафовали мать, чьи дети кормились остатками еды с пола

В Балтасинском районе Татарстана осудили 32-летнюю женщину, которая не воспитывала своих детей, ее оштрафовали. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Женщина, у которой есть трое детей, постоянно пьянствовала, в конце февраля этого года сотрудники прокуратуры и отдела полиции нашли женщину и ее сожителя в состоянии сильного алкогольного опьянения, при этом для отопления использовалась газовая плита.

- Дети были голодны, одеты не по сезону, питались остатками валявшейся на полу пищи. Также по вине женщины однажды зимой дети остались на веранде и не смогли попасть домой. Вскоре их обнаружила соседка и приютила у себя, - сообщили в прокуратуре.

Детей забрали из семьи, на женщину возбудили дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", ее оштрафовали на 5 тысяч рублей, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.