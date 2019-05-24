Казань впервые принимает этап Национальной парусной лиги

С 23 мая по 2 июня в акватории озера Нижний Кабан проходит третий этап серии Национальной парусной Лиги – крупнейшего парусного проекта России. В соревнованиях в Казани принимают участие более 300 спортсменов, победителей определят в трех дивизионах: Высший, Премьер и Детский.

В это воскресенье посмотреть на соревнования Премьер дивизиона отправился наш народный корреспондент.

Новые гонки начнутся 30 мая. Оценить зрелищный спорт может каждый желающий, подробная программа размещена здесь.