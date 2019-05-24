В Казани два сотрудника аэропорта украли из чемодана пассажира виски на 4,5 тыс

В Казани два сотрудника аэропорта 37-и и 20-и лет украли из багажа 28-летнего жителя Тюмени две бутылки виски стоимостью в 4,5 тыс рублей. Об этом сообщили в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте.

Житель Тюмени 20 апреля при посадке на рейс в аэропорту "Казань" сдал в багаж свой чемодан с бутылками виски. По прилету в тюменский аэропорт напитков в чемодане не оказалось, он обратился в полицию.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Кража", были задержаны двое сотрудников аэропорта. Они признали свою вину, и рассказали, что алкоголь похитили для личного употребления.