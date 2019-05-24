В Авиастроительном районе Казани инвестор снес аварийный дом по улице Максимова

В Казани инвестор начал снос аварийного дом №39 по улице Максимова, жители которого были расселены еще в конце 2017 года. Об этом порталу ProKazan сообщил народный корреспондент Илья Купрус.

Сейчас от дома остались только руины. Ведутся работы по сносу здания и вывозу строительного мусора, работает спецтехника, территория огорожена.

Напомним, что данный дом №39 по улице Максимова 1937 года постройки изначально в 2016 году планировали капитально отремонтировать, а в октябре 2017 года признали аварийным и жителей расселили.





