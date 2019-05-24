Появилось фото спасения пожилой женщины из болота в РТ

В Сети появилось фото со спасательной операции по вызволению пожилой женщины из болота в Зеленодольском районе.

На нечетком кадре можно рассмотреть, что женщина угодила в слепую елань - топкое место посреди болота. При этом территория заросла травой, вероятнее всего, женщина не видела, куда наступает.

Напомним, что вчера достали из болота тонущую пожилую женщину. Пострадавшая смогла ухватиться на кочку и позвонить сыну. Тот, в свою очередь, вызвал спасателей. После спасения пенсионерку передали медикам.