В Татарстане проходит праймериз членов партии «Единая Россия»

Сегодня. 26 мая, татарстанское отделение партии «Единая Россия» проводит предварительное голосование. Вместе со своей семьей члены партии проводят праймериз по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре 2019 года.

По итогам голосования партия должны выдвинуть на выборы кандидатов регионального заксобрания, представительных органов власти административных центров республики Татарстан, органов местного самоуправления, а также кандидатов на выборы в Госдуму.

На праймериз голосуют 128 тысяч членов партии «Единая Россия». С учетом членов семей ожидается около 400 000 голосующих.