В Татарстане спасли тонущую в болоте женщину

В Зеленодольском районе спасатели вытащили из болота тонущую 66-летнюю женщину. Пострадавшая цеплялась за кочку и смогла дозвониться до сына.

Случай произошел недалеко от села Ходяшева. Вызов на телефон 112 поступил от сына женщины. Он сообщил, где необходимо искать мать.

- Заявитель сообщил, что его мать тонет в болоте в районе Ходяшево. Женщина держится за кочку и не может выбраться самостоятельно. На место незамедлительно отправились спасатели ЗПСО №2», – рассказали в пресс-службе МЧС.

К счастью, спасатели успели добраться до пенсионерки. Она находилась в заболоченной низине. Ее вытащили и передали врачам.