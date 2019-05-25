В столице РТ прошел республиканский ифтар на «Казань Арене»

Вчера вечером на стадионе «Казань Арена» прошел VII Республиканский ифтар. В масштабном намазе приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, Мэр Казани Ильсур Метшин, секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко, многочисленные представители республиканских муниципалитетов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Всего на стадионе смогли поместиться 15 тысяч человек. Еще часть верующих осталась молиться на улице.

После намаза верующим подали 15 тысяч батончиков чак-чака, 600 кг конфет, 600 кг колбасных изделий, 850 кг яблок, 700 кг груш, 750 кг апельсинов, сухофрукты и овощные нарезки, соки, воду, выпечку. Для ифтара в этом году были закуплены 15 тысяч треугольников, 15 тысяч бекенов. В качестве основного блюда подали плов, на него ушло 1,3 тонны риса.

Отметим, что масштабный ифтар проводится в республике с 2013 года.