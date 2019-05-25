Сегодня в Казань снова придет дождь

Сегодня, 26 мая, в Казани ожидается Переменная облачность Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха утром +3..+5˚, днем воздух прогреется до +18..+20˚. В конце дня местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр Татарстана.