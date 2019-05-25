Сегодня, 26 мая, в Казани ожидается Переменная облачность Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха утром +3..+5˚, днем воздух прогреется до +18..+20˚. В конце дня местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Сегодня в Казань снова придет дождь
Cегодня, 06:34 248 1
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В Татарстане из-за обмеления отменили рейсы туристических теплоходов
Выпавший в середине мая в Татарстане снег сняли на видео
В Татарстане повторно объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Штормовое предупреждение в Татарстане: ожидается до -2 градусов
В Казани ожидается +12 градусов
Серьезное похолодание в Татарстане: ожидается до +2 градусов
В Татарстане ветром сорвало крышу со школы
Сильные ливни в Татарстане: потоп на дорогах и прогноз синоптиков
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Сильный град под Казанью: непогода приближается к городу
В Сети появилось видео сильного града под Казанью
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