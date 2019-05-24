Стало известно, сколько заработал за прошлый год глава МВД по РТ

Глава МВД по РТ Артем Хохорин за 2018 год заработал 3,1 млн рублей. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

В пользовании у Артема Хохорина находится квартира общей площадью 151,6 кв.м, земельный участок площадью 0,16 га и жилой дом площадью 208 кв. м. Своей недвижимости и транспорта у министра нет.

Супруга министра в прошлом году заработала 154 тыс рублей. На нее оформлен автомобиль Toyota RAV4, земельным участком площадью 0,16 гектара и жилым домом площадью 208,3 квадратных метра.

Напомним, в 2017 году доход Хохорина составил 2,8 млн рублей.