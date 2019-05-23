«Шансы у нее фантастические»: Пригожин готов стать продюсером дочери Алсу

Иосиф Пригожин заявил, что готов стать продюсером Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, если ее родители попросят помощи, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, у девочки есть все шансы.

- Если ей не подошла песня, это не значит, что она плохо поет. Я готов ее поддержать, абсолютно уверен: если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, - сказал он.

Пригожин также добавил, что Абрамова не стала участвовать в повторном финале шоу «Голос.Дети» из-за психологической травмы.

Напомним, накануне вечером прошел второй финал конкурса, в ходе которого генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов, в том числе и дочь Алсу, победителями. Кроме того, каждый участник получил по 1 млн рублей.